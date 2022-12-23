В ТРЦ "Планета" открылась резиденция Деда Мороза и Снегурочки

В торгово-развлекательном центре "Планета" открылась резиденция Деда Мороза и Снегурочки. Для малышей здесь приготовлены подарки, в выходные же пройдут новогодние утренники и музыкальный флешмоб.Стихотворение для Деда Мороза – классика жанра. Но не только Ярослава готовилась к встрече – дедушка пришёл с мешком сладких подарков и волшебным посохом желаний.Резиденция Деда Мороза и Снегурочки в ТРЦ «Планета» – место притяжения для детей и взрослых. Чего только стоит зеленая красавица в центральном атриуме. Такая, что мимо не пройдёшь.Светлана Тягунова: "Какая-то сказка, мы купили себе и одежду, и аксессуары, и Деда Мороза посетили - просто супер".А пока малыши развлекаются, взрослые могут подобрать подарки для себя, друзей и близких. Марина Токарева решила обновить к празднику гардероб. Новогодняя распродажа сейчас в самом разгаре и продлиться до конца января. Скидки до 70%, а значит – можно купить всё, что давно хотелось и даже больше.Светлана Тягунова: "Какая-то сказка, мы купили себе и одежду, и аксессуары, и Деда Мороза посетили - просто супер".А пока малыши развлекаются, взрослые могут подобрать подарки для себя, друзей и близких. Марина Токарева решила обновить к празднику гардероб. Новогодняя распродажа сейчас в самом разгаре и продлиться до конца января. Скидки до 70%, а значит – можно купить всё, что давно хотелось и даже больше.Новогодние настроение само себя не создаст, поэтому в «Планету» ходят не только за покупками. 24 и 25 декабря, а также 4 и 5 января с двух часов дня запланированы новогодние утренники, а уже в эту субботу намечается музыкальный флешмоб Дедов Морозов.