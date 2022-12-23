В Перми за год снесли 65 расселённых аварийных домов

В управлении жилищных отношений администрации Перми сообщили, что в Перми за 2022 год снесено 65 аварийных домов, это в два раза больше, чем в 2021 году. Более 2400 человек, проживавших в этих домах, получили денежное возмещение за изымаемое жилое помещение или другое благоустроенное жильё. Площадь расселения составила около 47 125 кв. метров.Впервые в этом году муниципалитет начал сносить многоэтажные дома, признанные аварийными. Так, «под ковш» после расселения пошли пятиэтажный дом на улице Петропавловской, 14, построенный в 1934 году, четырёхэтажный дом по Комсомольскому проспекту, 89.В 2022 году в Перми были снесены аварийные дома по адресам: улица Монастырская, 75, проспект Парковый, 20/3, 24, 26, улица Куйбышева, 80а, 80б, 125, улица Танцорова, 15, улица Боровая, 20, улица Василия Каменского, 19, улица Барамзиной, 2, 4, улица Нытвенская, 5, улица Челюскинцев, 10, 11, 11а, улица Лодыгина, 49, 51, улица Мильчакова, 12, 17, улица Василия Соломина, 8а, 12, 12а, улица Петропавловская, 14, улица Сибирская, 44, улица Достоевского 11, 12, улица Зюкайская, 5, улица Пушкина, 30, улица Таймырская, 8, улица Газонная, 21, улица Максима Горького, 6, улица Кировоградская, 70, Комсомольский проспект, 89, улица Тургенева, 7, 9, улица Овчинникова, 13б, 16, улица Горняков, 5а, улица Ереванская, 22, улица Зарайская, 10а, улица Екатерининская, 64а, улица 2-я Подлесная, 19, 21, улица Грачева, 14, улица Пролетарская, 17, улица Шпалопропиточная, 4а, улица Краснофлотская, 17, улица Щербакова, 22, улица Колыбалова, 30, улица Чердынская, 5, улица Вижайская, 9, улица Бородинская, 30, улица Пермская, 58, улица КИМ, 72, 74, улица Колвинская, 8, 10, улица Солдатова, 23, улица Решетникова, 22, улица Смирнова, 1а, улица Ползунова, 5а, улица Бабушкина, 3, улица Байкальская, 26, улица Юнг Прикамья, 25а.Напомним, что в 2023 году функции по сносу аварийных домов на территории Перми планируется передать в МБУ «Полигон». Учреждение будет осуществлять функции по сносу аварийных домов в качестве технического исполнителя работ, а не заказчика. Это позволит более оперативно сносить расселённые дома, а также существенно сократит сметную стоимость работ благодаря использованию собственной техники и экономии на утилизации отходов.