← 370 номеров корпоративной газеты «Пермская нефть» передали на хранение в архив
В ТРЦ "Планета" открылась резиденция Деда Мороза и Снегурочки →
В Перми за год снесли 65 расселённых аварийных домов
Впервые в этом году муниципалитет начал сносить многоэтажные дома, признанные аварийными. Так, «под ковш» после расселения пошли пятиэтажный дом на улице Петропавловской, 14, построенный в 1934 году, четырёхэтажный дом по Комсомольскому проспекту, 89.В 2022 году в Перми были снесены аварийные дома по адресам: улица Монастырская, 75, проспект Парковый, 20/3, 24, 26, улица Куйбышева, 80а, 80б, 125, улица Танцорова, 15, улица Боровая, 20, улица Василия Каменского, 19, улица Барамзиной, 2, 4, улица Нытвенская, 5, улица Челюскинцев, 10, 11, 11а, улица Лодыгина, 49, 51, улица Мильчакова, 12, 17, улица Василия Соломина, 8а, 12, 12а, улица Петропавловская, 14, улица Сибирская, 44, улица Достоевского 11, 12, улица Зюкайская, 5, улица Пушкина, 30, улица Таймырская, 8, улица Газонная, 21, улица Максима Горького, 6, улица Кировоградская, 70, Комсомольский проспект, 89, улица Тургенева, 7, 9, улица Овчинникова, 13б, 16, улица Горняков, 5а, улица Ереванская, 22, улица Зарайская, 10а, улица Екатерининская, 64а, улица 2-я Подлесная, 19, 21, улица Грачева, 14, улица Пролетарская, 17, улица Шпалопропиточная, 4а, улица Краснофлотская, 17, улица Щербакова, 22, улица Колыбалова, 30, улица Чердынская, 5, улица Вижайская, 9, улица Бородинская, 30, улица Пермская, 58, улица КИМ, 72, 74, улица Колвинская, 8, 10, улица Солдатова, 23, улица Решетникова, 22, улица Смирнова, 1а, улица Ползунова, 5а, улица Бабушкина, 3, улица Байкальская, 26, улица Юнг Прикамья, 25а.
Напомним, что в 2023 году функции по сносу аварийных домов на территории Перми планируется передать в МБУ «Полигон». Учреждение будет осуществлять функции по сносу аварийных домов в качестве технического исполнителя работ, а не заказчика. Это позволит более оперативно сносить расселённые дома, а также существенно сократит сметную стоимость работ благодаря использованию собственной техники и экономии на утилизации отходов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
370 номеров корпоративной газеты «Пермская нефть» передали на хранение в архив
Открыта регистрация на массовые катания на коньках у Театра-Театра
В Перми прошел марафон "Дума-онлайн"
В Прикамье резко потеплело
Дмитрий Махонин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний"
Новогоднее настроение в аэропорту создадут рояль и живая музыка
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.12.2022
Морские деликатесы из самого сердца Дальнего Востока
В ПЦБК подвели итоги конкурса детских рисунков
Праздник снежных фонарей согрел самую длинную ночь зимы
Добавить комментарий: