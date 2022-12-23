370 номеров корпоративной газеты «Пермская нефть» передали на хранение в архив

370 номеров корпоративной газеты «Пермская нефть» передали на постоянное хранение в Государственный архив социально-политической истории. Всего в подшивках - издания за последние 15 лет.Газете более ста лет, и она по-прежнему в отличном состоянии. Хотя в те времена не было таких современных технологий для хранения, как сейчас, рассказывает начальник отдела архива Анна Мохова.Анна Мохова, начальник отдела хранения ПермГАСПИ: "По газетам самые старинные экземпляры будут начала 20 века, будут связаны с обстановкой в Перми".На хранение в Пермский государственный архив социально-политической истории поступили 370 номеров корпоративной газеты «Пермская нефть». Здесь собраны экземпляры, выпущенные с 2005 по 2019 год.В этом году газета отмечает юбилей 25 лет. Сегодня она печатается и распространяется на предприятиях группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, а также в профильных вузах и техникумах по всему региону.Алексей Инюткин, заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»: "Любая газета – это история, а корпоративная газета вдвойне ценней, потому что это и история определенной территории, но здесь она еще показана через историю успехов, взлетов, разных страниц в истории компании".За время выпуска газета становилась победителем всероссийских и национальных конкурсов среди СМИ. Основная цель для издания – на протяжении всех лет оставаться интересной для сотрудников компании и их семей.Алексей Нерослов, директор Музея пермской нефти: "Начиная с 2005 года, газета выходила 5,5-6 тысяч экземпляров тиражом. Это немаленький тираж для корпоративной газеты. Сейчас этот тираж уменьшился до 2,5 тысяч экземпляров. Но это не связано с потерей интереса, это связано с тем, что сейчас у издания есть соответствующий времени интернет-портал".Пишут о работе нефтяников, о спортивных праздниках предприятий и других важных корпоративных событиях. Теперь номера газеты доступны всем желающим. Сергей Неганов, директор ПермГАСПИ: "Безусловно, они будут храниться в архиве, но они будут доступны в читальном зале".И самая главная задача архива – сохранить на долгие года все номера «Пермской нефти».В полной темноте при температуре +17…+19 градусов и влажности 55% будут храниться номера «Пермской нефти». На этих стеллажах при таких условиях газетная бумага может существовать вечность.