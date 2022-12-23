Открыта регистрация на массовые катания на коньках у Театра-Театра

Фестивальная зона оборудована теплым домом, где можно переодеться, перекусить, взять в прокат коньки, и хоккейной коробкой стандартных размеров – 60 на 30 метров с безопасными пластиковыми бортами и натуральным льдом. Зона массового катания открыта для всех желающих бесплатно. Плата будет взиматься только за прокат коньков. Одновременно на катке могут находиться не более 100 человек. Это позволит сделать катание максимально комфортным.В Минспорта Прикамья пояснили, что для того, чтобы избежать столпотворений, для выхода на лед необходимо будет предъявить QR-код. Его можно получить после регистрации на портале Умный-спорт.рф в разделе «фестиваль зимних видов спорта». Там необходимо выбрать дату и время катания. Сейчас открыта запись на период по 1 января. В первый день Нового года катание будет организовано с 14:00 часов. В другие дни объект будет работать с 10:00 до 22:00ежедневно.На портале Умный-спорт.рф можно зарегистрироваться не только на массовое катание, но и на участие в мероприятиях фестиваля – мастер-классах, тренировках и турнирах. Всего в программе фестиваля 24 мероприятия. Актуальная информация будет обновляться раз в неделю. Обращаем вниманием, что при регистрации необходимо ознакомиться с правилами поведения на катке, а также с условиями проката коньков.