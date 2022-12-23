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Открыта регистрация на массовые катания на коньках у Театра-Театра
В Минспорта Прикамья пояснили, что для того, чтобы избежать столпотворений, для выхода на лед необходимо будет предъявить QR-код. Его можно получить после регистрации на портале Умный-спорт.рф в разделе «фестиваль зимних видов спорта». Там необходимо выбрать дату и время катания. Сейчас открыта запись на период по 1 января. В первый день Нового года катание будет организовано с 14:00 часов. В другие дни объект будет работать с 10:00 до 22:00ежедневно.
На портале Умный-спорт.рф можно зарегистрироваться не только на массовое катание, но и на участие в мероприятиях фестиваля – мастер-классах, тренировках и турнирах. Всего в программе фестиваля 24 мероприятия. Актуальная информация будет обновляться раз в неделю. Обращаем вниманием, что при регистрации необходимо ознакомиться с правилами поведения на катке, а также с условиями проката коньков.
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