В Перми прошел марафон "Дума-онлайн"
Мария Давыдова: "Площадку сделали очень хорошо, занимаются и ребята, и взрослые".
Благоустройством этого сквера в Индустриальном районе Перми городские власти занялись несколько лет назад. Тротуары и спортивная площадка вопросов не вызвали, дальше начались споры.
Проблема в том, что сами жители еще до конца не определились, как должно выглядеть благоустройство сквера. Одним нужны прямые асфальтовые дорожки и скамейки, другие выступают за естественный ландшафт. И здесь приходится выслушивать каждое мнение.
Вопрос о будущем сквера неравнодушные граждане задают на очередном марафоне «Дума онлайн». В течение всего дня с 10.00 утра до 17.00 вечера депутаты на прямой связи с жителями. И по поводу «Юности» есть одно конкретное предложение.
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы: "Инициативное бюджетирование. Это вот как раз таки жители территории, микрорайонов предлагают какой-то инициативный проект. На это дело выделяются деньги, как в городском бюджете, так и в краевом бюджете".
Примеры того, как реализуются инициативы жителей, сегодня можно найти по всему городу. Взять хотя бы соседний сквер на улице Советской армии. Народный проект выиграл конкурс, далее проблем с обязательным участием волонтеров в его реализации не возникло.
Ольга Коноплева, председатель ТОС «Черняевский»: "Молодежь откликнулась с большим удовольствием, они помогали нам высаживать деревья, участвовали в посадках, жители участвовали в посадках. Молодые семьи с мамочками сюда подтянулись. Сквер пользуется популярностью".
Прием идет весь день, депутаты меняются каждый час. А вот суть вопросов зачастую повторяется. Тут важно точечно определиться с проблемой и найти механизм ее решения.
Константин Бусовиков, депутат Пермской городской Думы: "Мы видим, здесь, возможно, проблемы со снегом, здесь не справляются какие-то коммунальные службы, здесь где-то творится беспредел откровенный со стороны управляющих компаний или поставщиков ресурсов или, может, чиновники не дорабатывают. И вот этот диалог - его очень важно выстраивать".
За время онлайн марафона депутаты успевают ответить почти на сотню вопросов. Не всегда проблему удается решить сразу, но каждая тема берется на контроль и ответная реакция последует обязательно.
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