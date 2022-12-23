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В Прикамье резко потеплело
"В Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеоявления. В отдельных районах наслоение изморози и гололеды на проводах линий электропередач, ветвях деревьев, на дорогах гололедица, снежный накат. Ночью местами по северу сильный снег", - сообщил Денис Байдаков, старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю. - В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных метеоявлений возможны обрывы электропередач, а также аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на автодорогах".
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