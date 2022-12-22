В ПЦБК подвели итоги конкурса детских рисунков

В "Пермской целлюлозно-бумажной компании" наградили победителей конкурса рисунков. Его впервые провели среди детей и внуков сотрудников предприятия. 12 лучших работ теперь опубликуют в корпоративном календаре.Дедушка всегда подскажет, как создать новогоднее настроение. Впрочем, свой главный рисунок за последнее время Арина Кольчурина придумала и нарисовала сама. Просто поделилась впечатлениями от прогулки с мамой и стала участницей конкурса «Семейные традиции и ПЦБК».Арина Кольчурина, участница конкурса «Семейные традиции и ПЦБК»: "Я ходила с мамой на экотропу и мы там развешивали кормушки, а потом у нас был квест, какие птицы, как за ними можно ухаживать".Семья Арины это уже трудовая династия. Дедушка Михаил Подчуфаров работает на ПЦБК 14 лет, мама Анастасии - 6. Кроме профессиональной деятельности здесь проходит множество мероприятий, где дети сотрудников — часть большой дружной команды. Так и на этот раз девочку больше всего впечатлила прогулка по экотропе «Серебряный меридиан».Анастасия Куликова, начальник административно-хозяйственного отдела ПЦБК: "Она творческая, любит природу, был такой веселый интерактив, были зайцы, природа, и ей очень это запомнилось".В преддверии нового года ПЦБК впервые проводит конкурс рисунков среди детей работников предприятия. Главное условие - придерживаться темы: комбинат, моя семья, корпоративные мероприятия. Герои тоже узнаваемы - дети, родители и бобр Бумка.Юрий Марков, генеральный директор ПЦБК: "Любые наши мероприятия, которые мы проводим, они направлены на сплочение большого коллектива. Знаете, когда проходят такие конкурсы нашим детям — это большое подспорье, они лучше узнают комбинат, лучше узнают своих родителей, работу своих родителей".Большинство участников конкурса на предприятии пока не были, разрешается только с 14 лет. Так что поздравления принимают родители победителей. Впрочем, как обещают, призы и подарки до получателей дойдут обязательно.По традиции детские рисунки не складываются в стол, выставляются на всеобщее обозрение. Как, например, в столовой предприятия. Эти работы остались еще с предыдущей выставки «Мир детства». В ближайшее время экспозиция поменяется.На этот раз решили пойти еще дальше и из 12 лучших работ сделать большой корпоративный календарь. Этот подарок будет радовать как минимум еще целый год.