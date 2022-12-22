Праздник снежных фонарей согрел самую длинную ночь зимы

В Перми состоялся Праздник снежных фонарей. Его устроили сразу в нескольких местах, в долинах малых рек, так что событие приобрело экологический смысл.Праздник снежных фонарей — событие семейное. Для Александра— возможность провести свободное время с женой и дочкой на свежем воздухе.Александр Богомягков: "Снежколепом делаем шарики и складываем в пирамидку, зажигаем свечи, все счастливы, особенно ребенок. А я как отец - тем более, если ребенок счастлив!"Всё ради создания хорошего настроения! На празднике в Саду соловьёв несколько десятков человек. У каждого здесь своё уникальное рабочее пространство.Это уже шестой по счету праздник снежных фонарей в городе. Проводится именно 21 декабря — традиция создана для того, чтобы подсветить самую длинную ночь в году.Чтобы изготовить такой снежный фонарь, необходимо иметь специальный инвентарь. Ведро, черпак для воды, и такой снежколеп.Для этих людей снежные фонари — не просто зимняя забава. Больше экологическая акция. Жест добра к реке.Анастасия Стэфа, организатор праздника снежных фонарей в Перми: "Очень важно помнить, что у нас в городах и в Перми есть малые реки. Это наше сокровище, наша главная красота в городе. В том числе, красота зимой".В этом году к акции присоединились также жители Краснокамска, Екатеринбурга, Первоуральска, Воронежа. Но всё же основные площадки расположены в Перми на шести малых реках — Мулянке, Егошихе, Данилихе, ручье Светлом, речке Малой Язовой и Гайве.Надежда Баглей, экоактивист: "Наша пермская зима — это что-то с чем-то, ни у кого нет такого пушистого снега, как у нас. Зимой мы особенно стараемся найти эти пушистые сугробы, прекрасные фонарики в темноте. Мы показываем зимой этим праздником красоту".