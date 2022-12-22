Морские деликатесы из самого сердца Дальнего Востока
Морепродукты транспортируют исключительно в готовом виде, сохраняя вкус и полезные вещества. К примеру, рыбу коптят на натуральных опилках вишни, яблони или ольхи, за счет чего получают красивый цвет и тонкий аромат. Также в продаже свежая заморозка: стейк чавычи и кижуча. Всё в вакуумной упаковке, с применением сухой заморозки, без единой капли воды, так рыба сохраняет все свои полезные и вкусовые качества. Приобрести дальневосточные деликатесы можно в рамках выставки до 25 декабря, на «PERM EXPO». Вход свободный.
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