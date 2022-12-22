Пермские студенты разработали устройство для прессования снега

Студенты Пермского политехнического университета придумали устройство, способное избавить городские улицы от снега. Точнее, сделать процесс уборки более удобным и быстрым.Спрессовать снежный блок весом до 300 килограммов – проще простого. Для этого студентке Ксении Озеровой нужно лишь забрасывать снежную массу лопатой в специальный приёмник – остальное дело техники.Ксения Озерова: "Принцип действия состоит в том, что мы закидываем снег и путем всасывания снег поднимается на высоту до 4 метров".Устройство, которое может избавить улицы от снега не так, как это обычно происходит, придумали студенты Пермского политеха. По их мнению, в таком виде то, что нападало с неба, будет намного проще убирать и вывозить из города.Олег Зверев, доцент кафедры общей физики ПНИПУ: "20-тонный КАМАЗ с объемом кузова 20 кубометров везёт максимум 7 тонн. Мы попробовали уплотнять снег подплавлением".Недавний снегопад в Пермском крае длился аж 75 часов, и за это время высота снежного покрова достигла 36 сантиметров, до этого было всего 11 сантиметров. Разгребать последствия приходится до сих пор.Пока разработка ученых находится на таком этапе, что спрессовать большой объем снега понадобится много времени, поэтому такую гору лучше убрать крупногабаритной техникой, но есть ещё альтернативный способ – это плавление.Существуют как стационарные пункты, так и мобильные. Подобную практику применяют много где, а особенно в Москве. Суммарная мощность столичных снегоплавилок – 43 тысячи кубометров в сутки. Например, в Перми неделю назад городские власти отчитывались о вывозе более 20 тысяч кубометров за выходные. Сравнивать некорректно, но нам бы так.Снегосплавные пункты для плавления снега используют тепло городских сточных вод. Они имеют постоянную положительную температуру, даже в морозные дни температура воды не опускается ниже 12 градусов.В краевой столице о применении снегоплавильной установки городские власти заговорили в ноябре, но уже в декабре отказались. Из-за действующих контрактов с подрядчиками, это не рентабельно. Вернуться к вопросу пообещали в 2024 году, а до этого будут действовать по старинке - вывозить снег на специальные полигоны. Причем у нас уже есть задел на будущее. В прошлом году Краснокамский ремонтно-механический завод изготовил узел нагрева для снегоплавильной установки по заказу предприятия-разработчика коммунальных машин – опять же из Москвы.- Сгораемые газы проходят через коллектор, через трубы. Когда вывозить снег далеко, то лучше его растопить и в канализацию слить.Ученые Пермского политеха признаются, что не претендуют на роль спасителей от снега, но это ведь только прототип. Зато без труда можно построить снежные скульптуры или соорудить ледяную горку, всё зависит от желания, терпения и количества спрессованного снега.