Жителей Прикамья призвали соблюдать меры пожарной безопасности в новогодние праздники

Под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина прошло заседание региональной комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС). В совещании приняли участие руководители регионального МЧС, правоохранительных органов, Роспотребнадзора, краевых министерств и ведомств. Стороны обсудили вопросы обеспечения пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий в новогодние и рождественские каникулы.«Приближаются новогодние каникулы, во время которых в регионе проводится большое число массовых мероприятий. Только по линии Минкульта Прикамья запланировано порядка 700 событий, и важно обеспечить безопасность их участникам. Особое внимание следует уделить контролю использования пиротехники. Помимо этого, к сожалению, в праздничные дни происходит больше бытовых пожаров, чем в обычные, в том числе с гибелью людей. По данным специалистов, причиной таких происшествий чаще всего остается человеческий фактор, поэтому важно в предпраздничный период усилить профилактическую работу. Кроме того, нужно держать на строгом контроле безопасность людей на ледовых переправах, а также уже сейчас предусмотреть все необходимые меры, чтобы крещенские купания прошли для жителей региона без происшествий», – сказал губернатор Дмитрий Махонин.И. о. министра территориальной безопасности Альберт Марданов доложил, что период новогодних праздников традиционно требует повышенного внимания по обеспечению общественной безопасности по всем направлениям. Для этого органами власти будет проводится усиление работы в местах проведения новогодних массовых мероприятий, на объектах образования, социальной защиты и здравоохранения.В новогодние и рождественские каникулы подразделения пожарной охраны перейдут на усиленный вариант несения службы. По статистике Госпожнадзора, в новогодние праздники более 90% пожаров происходит в жилом секторе, так как люди, отдыхая, теряют бдительность.«Особенно напряженная обстановка с пожарами и последствиями от них ежегодно складывается в период с 31 декабря по 10 января. В прошлый период новогодних праздников произошло 128 пожаров, на которых погибло 11 человек, травмировано огнем пять человек. В качестве профилактики подобных происшествий в настоящее время во всех районах края совместно с Госпожнадзором, пожарными и представителями администраций районов проводятся рейды по жилому сектору с вручением памяток», – сказал Альберт Марданов.