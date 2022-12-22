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В школах Пермского края обновляют автопарк
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Стало доброй традицией вручение новых автобусов, новой техники для наших школ. И мы делаем это в очередной раз. 55 единиц техники, как было сказано, регион получил, а за последние 4 года это 330 единиц новой техники".
Каким должен быть современный школьный автобус? Комфортным, теплым, чтобы заводился в любые морозы. Но главное - безопасность детей. Поэтому сейчас все машины оснащаются ремнями безопасности — четырехточечными. Как классы перед первым сентября, осматривает свой новый ПАЗик и остается полностью довольной директор Фроловской школы Елена Чернякевич.
Елена Чернякевич, директор СОШ «Навигатор» с. Фролы: "Мы возим с 29 территорий Фроловского сельского поселения. И конечно, у нас транспорта очень много".
В ответном слове Елена Загидуловна передает чувства всех педагогов, собравшихся сегодня на церемонии.
Елена Чернякевич, директор СОШ «Навигатор» с. Фролы: "Пусть эти автобусы принесут нам счастье. Пусть путь к качественному и доступному образованию для каждого ребенка будет комфортным и безопасным".
Технику поставил Минпромторг России. Автобусы теперь еще предстоит зарегистрировать в ГИБДД и со следующей четверти они уже точно выйдут в свой первый рейс. А значит, еще 1000 школьников из сел и деревень края будут с комфортом добираться на учебу на новых машинах.
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