В школах Пермского края обновляют автопарк

Новые школьные автобусы сегодня торжественно вручили учебным заведениям Прикамья. Всего транспорт получили 24 территории, многие - сразу по несколько машин. Новые автобусы и микроавтобусы сегодня приедут в 24 территории Пермского края. Многие муниципалитеты получили сразу по несколько машин. Обновление автопарка продолжается. В прошлом году заменили все машины 2012 года выпуска. В этом — 2013-го. И уже взялись за 2014-й. Темпы будут сохранены, пообещал губернатор Дмитрий Махонин.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Стало доброй традицией вручение новых автобусов, новой техники для наших школ. И мы делаем это в очередной раз. 55 единиц техники, как было сказано, регион получил, а за последние 4 года это 330 единиц новой техники".Каким должен быть современный школьный автобус? Комфортным, теплым, чтобы заводился в любые морозы. Но главное - безопасность детей. Поэтому сейчас все машины оснащаются ремнями безопасности — четырехточечными. Как классы перед первым сентября, осматривает свой новый ПАЗик и остается полностью довольной директор Фроловской школы Елена Чернякевич.Елена Чернякевич, директор СОШ «Навигатор» с. Фролы: "Мы возим с 29 территорий Фроловского сельского поселения. И конечно, у нас транспорта очень много".В ответном слове Елена Загидуловна передает чувства всех педагогов, собравшихся сегодня на церемонии.Елена Чернякевич, директор СОШ «Навигатор» с. Фролы: "Пусть эти автобусы принесут нам счастье. Пусть путь к качественному и доступному образованию для каждого ребенка будет комфортным и безопасным".Технику поставил Минпромторг России. Автобусы теперь еще предстоит зарегистрировать в ГИБДД и со следующей четверти они уже точно выйдут в свой первый рейс. А значит, еще 1000 школьников из сел и деревень края будут с комфортом добираться на учебу на новых машинах.