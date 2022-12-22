Дорожно-эксплуатационная служба Пермского края набирает сотрудников

В центре Перми к уборке улиц впервые приступила дорожно-эксплуатационная служба Пермского края. До этого момента за вывоз снега здесь несли ответственность городские подрядчики. Вновь созданное предприятие отныне будет отвечать за содержание дорог и тротуаров в левобережной части Ленинского, центрах Свердловского и Дзержинского районов. В ближайшие 10 дней коммунальщики займутся приведением в порядок пока только Ленинского района. Работать обещают в круглосуточном режиме, вся необходимая техника уже есть.Денис Курышев, руководитель дорожно-эксплуатационной службы Пермского края: "На сегодняшний день у нас порядка 81 единицы уже поступило техники, до конца года ожидаем еще порядка 15 единиц. Сейчас ведем активный набор людей, всех желающих с удовольствием примем на работу, начиная от дорожных рабочих и заканчивая механизаторами и водителями".