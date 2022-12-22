Задержаны подозреваемые в мошенничестве, продававшие через поддельный сайт путевки в Абхазию

В Перми задержали подозреваемых в мошенничестве под видом продажи турпутевок в Абхазию.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, «злоумышленники создали поддельный интернет-сайт пансионата в Республике Абхазия, который был закрыт на ремонт. Через него гражданам продавались туристические путевки. Оплатив онлайн-заказ тура, клиенты получали на электронную почту ваучер с уникальным номером, якобы подтверждающий оплату и бронирование путевки. Когда выяснялось, что пансионат не принимает отдыхающих, псевдоменеджеры переставали выходить на связь».Правоохранители не исключают, что сообщники по аналогичной схеме запустили еще несколько сайтов для хищения денег у граждан. Помимо продажи туров, они также предлагали несуществующие товары и услуги. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска задержали четырех участников группы в Перми. Они отвечали за управление расчетными счетами, обналичивание денежных средств и оформление цифровых подписей. Все подозреваемые заключены под стражу.