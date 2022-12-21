В Пермском крае мошенники похищали средства материнского капитала

Чусовской городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении четырех жителей региона - трех женщин и ранее неоднократно судимого мужчины. Объединившись в преступную группу они похищали средства материнского капитала, а также незаконно приобретали право собственности на квартиры потерпевших.Так, в период с сентября 2017 г. по февраль 2019 г. один из осужденных со своим знакомым, организовал риэлтерскую деятельность, куда вовлек трех знакомых женщин. Злоумышленники подыскивали граждан, являющихся держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал и желающих приобрести квартиры на территории г. Гремячинска. С указанными лицами они заключали фиктивные сделки, через которые обналичивали бюджетные деньги, а также обманным путем подписывали документы и получали право распоряжения их собственностью."В результате противоправных действий членов преступной группы 9 жителей г. Гремячинска лишились принадлежащих им квартир, а из государственного бюджета на их расчетные счета было перечислено свыше 1 миллиона рублей", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил организатора группы к 3 годам 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 20 тыс. рублей, с ограничением свободы на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, трое женщин получили условную меру наказания от 6 лет до 2 лет лишения свободы с испытательным сроком от 4 лет до 2 лет, со штрафами от 80 тыс. до 50 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.Уголовное дело в отношении пятого соучастника в настоящее время находится на рассмотрении в том же суде. Также в порядке гражданского судопроизводства удовлетворены иски потерпевших о взыскании с осужденных суммы причинённого ущерба и признании сделок с недвижимостью фиктивными.