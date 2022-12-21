В Прикамье подвели итоги программы газификации и догазификации

В Перми прошло заседание правительства Пермского края. Одной из ключевых тем стало подведение итогов программы газификации и догазификации в 2022 году. В этом сезоне на эти цели выделялись порядка 7.5 миллиардов рублей, а в следующем планируют предоставить ещё около 12 миллиардов. Всего подрядчики досрочно построили 22 газопровода - это почти 1200 километров новых сетей. Газ в дома подключили 22 тысячи потребителей.Артём Балахнин, министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края: "Программа догазификации также у нас на сегодняшний день уже перевыполнена, 126% от плана. Это подключение новых земельных участков, домовладений к сетевому газу., больше 22 тысяч по сути земельных участков мы уже догазифицировали, и порядка 5 тысяч домовладений уже на сегодняшний день пользуются природным газом".Еще одной темой заседания стало обсуждение хода строительства краевой музыкальной школы, которую возводят в районе ДКЖ. Сейчас объект готов на 30%. Сдать его планируют в конце следующего года, а начать первые занятия в сентябре 2024. Здесь смогут учиться порядка 350 человек, которые после выпуска получат диплом о средне-специальном образовании. Алла Платонова, министр культуры Пермского края: "Предполагается, что в одном месте, в одной школе, дети получают как предметы общего образовательного цикла, так и музыкальные занятия. Кроме того, 100 человек смогут прямо в этом же комплексе зданий, в этом же здании, проживать. То есть это дети талантливые из Пермского края, из городов муниципалитетов. В принципе сможем принимать на конкурсной основе и детей из-за пределов края".