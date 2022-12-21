← В Пермском крае мошенники похищали средства материнского капитала
Задержаны подозреваемые в мошенничестве, продававшие через поддельный сайт путевки в Абхазию →
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.12.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермском крае мошенники похищали средства материнского капитала
В Прикамье подвели итоги программы газификации и догазификации
ДТП стало причиной затора на Южном обходе Перми
Прокуратура открывает «горячую линию» по отопительному сезону
На этой неделе в Перми будет работать один мобильный пункт вакцинации
В Перми созданы еще три особо охраняемых природные территории
Центр Перми вышла убирать от снега новая дорожно-эксплуатационная служба Пермского края
Морозы в Прикамье усилятся
«Сереброника» выпустила 10 коллекций к Новому году
«Дети едут к детям». Школьники из Новых Лядов представили новый туристический маршрут
Добавить комментарий: