← Центр Перми вышла убирать от снега новая дорожно-эксплуатационная служба Пермского края
На этой неделе в Перми будет работать один мобильный пункт вакцинации →
В Перми созданы еще три особо охраняемых природные территории
Как сообщил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович, площадь создаваемых ООПТ составит 177 га на реке Данилиха, 181 га на реке Егошиха, 292 га в Новогайвинском бору. Это решение согласовано с Минприроды России.
«Основная цель создания экологических парков – сохранение территорий, ценных как в природоохранном, рекреационном, так и в эстетическом отношении путем предотвращения их застройки и неконтролируемого сноса зеленых насаждений», ‒ сообщил Дмитрий Беланович.
В региональном Минприроды отмечают, что изымать земельные участки у пользователей и собственников не будут. Режим ООПТ подразумевает преимущественно рекреационное и эколого-просветительское использование территории долины реки. На ООПТ будет вестись, в том числе, научная деятельность. При этом там будет запрещено строительство, за исключением объектов рекреационного назначения, необходимых для функционирования экопарка, складирование мусора, загрязнение почв, сброс неочищенных сточных вод и вырубка деревьев.
До конца апреля 2023 года Минприроды Прикамья разработает и примет Положение о каждой из новых ООПТ. Сведения о них будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Предполагается, что также в 2023 году начнется обустройство долин малых рек. Например, в долине реки Егошихи запланировано обустройство трех экопарков – в районах устья, Средней дамбы и Красных казарм, а также капитальный ремонт Егошихинского культурно-мемориального парка. Работы по обустройству будут проведены и в долине реки Данилихи. Здесь планируется обустроить три парка: «Сквер Каменских», «Парк у Центрального рынка», «Серебрянский парк».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Центр Перми вышла убирать от снега новая дорожно-эксплуатационная служба Пермского края
Морозы в Прикамье усилятся
«Сереброника» выпустила 10 коллекций к Новому году
«Дети едут к детям». Школьники из Новых Лядов представили новый туристический маршрут
Состоялось первое заседание второго созыва Молодёжной избирательной комиссии
В Прикамье обсудили вопросы поддержки одаренных детей
Депутаты утвердили бюджет краевой столицы на ближайшие три года
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.12.2022
В Пермском крае похолодало
Автоинспекторов учат оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП
Добавить комментарий: