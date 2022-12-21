В Перми созданы еще три особо охраняемых природные территории

Правительством Прикамья утверждены постановления о создании новых особо охраняемых природных территории (ООПТ) регионального значения. Документами обозначены границы и режимы особой охраны трех экологических парков в Перми – «Долина реки Данилиха», «Егошихинская долина» и «Новогайвинский бор». Работа по организации ООПТ велась краевым Минприроды по поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина.Как сообщил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович, площадь создаваемых ООПТ составит 177 га на реке Данилиха, 181 га на реке Егошиха, 292 га в Новогайвинском бору. Это решение согласовано с Минприроды России.«Основная цель создания экологических парков – сохранение территорий, ценных как в природоохранном, рекреационном, так и в эстетическом отношении путем предотвращения их застройки и неконтролируемого сноса зеленых насаждений», ‒ сообщил Дмитрий Беланович.В региональном Минприроды отмечают, что изымать земельные участки у пользователей и собственников не будут. Режим ООПТ подразумевает преимущественно рекреационное и эколого-просветительское использование территории долины реки. На ООПТ будет вестись, в том числе, научная деятельность. При этом там будет запрещено строительство, за исключением объектов рекреационного назначения, необходимых для функционирования экопарка, складирование мусора, загрязнение почв, сброс неочищенных сточных вод и вырубка деревьев.До конца апреля 2023 года Минприроды Прикамья разработает и примет Положение о каждой из новых ООПТ. Сведения о них будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Предполагается, что также в 2023 году начнется обустройство долин малых рек. Например, в долине реки Егошихи запланировано обустройство трех экопарков – в районах устья, Средней дамбы и Красных казарм, а также капитальный ремонт Егошихинского культурно-мемориального парка. Работы по обустройству будут проведены и в долине реки Данилихи. Здесь планируется обустроить три парка: «Сквер Каменских», «Парк у Центрального рынка», «Серебрянский парк».