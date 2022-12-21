Центр Перми вышла убирать от снега новая дорожно-эксплуатационная служба Пермского края
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.12.2022
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