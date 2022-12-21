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На этой неделе в Перми будет работать один мобильный пункт вакцинации
22-23 декабря с 15.00 до 19.00;
24 декабря с 11.00 до 15.00.
Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При обращении в мобильный пункт при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
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