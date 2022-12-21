Морозы в Прикамье усилятся

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Опубликовано: 21.12.2022 в 12:10 в рубрике - Вести Пермь

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← «Сереброника» выпустила 10 коллекций к Новому году

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Сегодня состоялось открытие нового моста через реку Чусовая протяженностью 1,5 км. По нему запущено двухполосное движение всех видов транспорта: общественного, грузового и личного. Расчетная скорость составляет 100 км/час, а на подходах к нему – 120 км/ч. Существующий мост после открытия нового закроется на реконструкцию – она по планам продлится до марта 2024 года. После этого для движения будет доступно четыре полосы.
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