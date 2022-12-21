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«Сереброника» выпустила 10 коллекций к Новому году
Ирина Малихова, покупатель: "Люблю и зиму, и лето. И никогда не могу выбрать. Но ходить в купальнике под шубой очень необычно. Поэтому в «Серебронике» для меня есть украшения, которые сочетают в себе и летние, и зимние мотивы".
Это, конечно, шутка. Купальник под шубу Ирина Малихова надела специально для презентации новой первой в мире зимне-летней коллекции «ZimaLetto». В итоге приобрела для себя кольцо.
Михаил Селетов, продавец-консультант сети «Сереброника»: "Сочетание аметистов и топазов. Оно как раз и даёт нам сочетание зимы и лета".
К Новому году «Сереброника» выпустила сразу 10 новых коллекций: от рун северных народов до японской готики. Не зря ее называют уральским месторождением серебряных чудес. Среди такого разнообразия найти уникальную вещь для дорогого человека - труда не составит.
Ирина Саламатина, финансовый директор компании «Сереброника»: "Наступает же Год Кота. У нас и кошки-брошки, и кошки-серёжки, и кошки- колечки. А это самый главный, умный кото-брошь!"
Изящные серьги с греческим орнаментом МЕАНДР — оценят поклонницы классики. Для фанатов «Игры Престолов» - коллекция «Дом дракона».
Михаил Селетов, продавец-консультант сети «Сереброника»: "Все драконы - просто невероятные. С ними мы восстановим былое величие нашего дома!"
Силе огня противостоит мастер меча Василий, он же дизайнер-художник коллекции «Путь джедая».
137 сувенирных магнитов на счастье. В кошелёк или на холодильник - к каждому поэтическое пояснение.
Екатерина Данчик, директор розничной сети «Сереброника»: "Это «Кузнец счастья»: Прекрасен мир! Чего ты ноешь? Живи и жизнь свою смакуй! Не ожидая счастья свыше – сам куй!"
Тема мудрости и магии продолжается в коллекции «Футарк». По мотивам рунического алфавита амулеты и обереги.
Следующий год юбилейный для Перми. К 300-летию «Сереброника» подготовила коллекцию реплик древностей в Пермском зверином стиле. Ещё один вариант подарка для ценителей - долгоиграющий, тематический.
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