«Сереброника» выпустила 10 коллекций к Новому году

В Перми сегодня презентовали сразу 10 ювелирных серебряных коллекций. Среди них есть, например, "Зима-лето". Ее представили очень оригинально, с помощью купальника и шубы одновременно.Ирина Малихова, покупатель: "Люблю и зиму, и лето. И никогда не могу выбрать. Но ходить в купальнике под шубой очень необычно. Поэтому в «Серебронике» для меня есть украшения, которые сочетают в себе и летние, и зимние мотивы".Это, конечно, шутка. Купальник под шубу Ирина Малихова надела специально для презентации новой первой в мире зимне-летней коллекции «ZimaLetto». В итоге приобрела для себя кольцо.Михаил Селетов, продавец-консультант сети «Сереброника»: "Сочетание аметистов и топазов. Оно как раз и даёт нам сочетание зимы и лета".К Новому году «Сереброника» выпустила сразу 10 новых коллекций: от рун северных народов до японской готики. Не зря ее называют уральским месторождением серебряных чудес. Среди такого разнообразия найти уникальную вещь для дорогого человека - труда не составит.Ирина Саламатина, финансовый директор компании «Сереброника»: "Наступает же Год Кота. У нас и кошки-брошки, и кошки-серёжки, и кошки- колечки. А это самый главный, умный кото-брошь!"Изящные серьги с греческим орнаментом МЕАНДР — оценят поклонницы классики. Для фанатов «Игры Престолов» - коллекция «Дом дракона».Михаил Селетов, продавец-консультант сети «Сереброника»: "Все драконы - просто невероятные. С ними мы восстановим былое величие нашего дома!"Силе огня противостоит мастер меча Василий, он же дизайнер-художник коллекции «Путь джедая».137 сувенирных магнитов на счастье. В кошелёк или на холодильник - к каждому поэтическое пояснение.Екатерина Данчик, директор розничной сети «Сереброника»: "Это «Кузнец счастья»: Прекрасен мир! Чего ты ноешь? Живи и жизнь свою смакуй! Не ожидая счастья свыше – сам куй!"Тема мудрости и магии продолжается в коллекции «Футарк». По мотивам рунического алфавита амулеты и обереги.Следующий год юбилейный для Перми. К 300-летию «Сереброника» подготовила коллекцию реплик древностей в Пермском зверином стиле. Ещё один вариант подарка для ценителей - долгоиграющий, тематический.