«Дети едут к детям». Школьники из Новых Лядов представили новый туристический маршрут

"Дети едут к детям". В рамках этого проекта школьники из Новых Лядов представили новый туристический маршрут.Будущий туристический маршрут, который разрабатывают Новолядовские школьники, будет включать в себя обязательную дегустацию местных продуктов. Члены краевого Детского совета по туризму, который был создан в марте 2022 года, сегодня в роли экспертов.Алина Селюкова, член Детского совета по туризму Пермского края: "Мы путешествуем по малой Родине, знакомимся с новыми людьми".С 2021 года в рамках проекта «Дети едут к детям» школьники со всего Пермского края специально для своих сверстников разрабатывают туристические маршруты по своей малой родине. В Новых Лядах, к примеру, как считает Алина и ее одноклассники, экотропа обязательна к посещению.Алина Лапина, ученица Техно-школы им. В.П. Савиных: "Мы очень рады гостям, которые приезжают к нам, мы рассказываем о своем любимом поселке, о нашей малой родине".Сегодня здесь многое делается для благоустройства, вот и визит-центр открыли в первую очередь для гостей.Любой местный туризм начинается с информации, фактов о том, где ты сейчас находишься. Экологическая тропа в Новых Лядах полтора километра, карта не помешает, а старт и финиш здесь точно не пропустишь.Неотъемлемая часть большинства детских маршрутов в направлении промышленного туризма – профессиональные пробы. В Новых Лядах — это центр дуального образования ракетно-космического предприятия «Протон-ПМ». Теперь каждый экскурсант представляет себе, как работает станок с ЧПУ и может задуматься о своей будущей профессии. Ксения Ведерникова, член правления Российского союза туриндустрии, руководитель Пермского регионального отделения РСТ: "За два года детьми, с участием детей, создано 55 маршрутов. В программу входит на сегодняшний день 63 предприятия".В качестве туристов по детским маршрутам на сегодня прошли уже 7 тысяч школьников. А с членами краевого Детского совета по туризму лично встретился губернатор Дмитрий Махонин, где ребята подвели итоги за год и поставили цели на следующий.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Безусловно, очень важно для нас развивать туризм, и мы понимаем, что следующий год является для нас очень важным, амбициозным, мы будем рассчитывать на вашу поддержку и будем опираться на вас".После того как дети-эксперты сами прошли интересные локации для будущего маршрута по Новым Лядам, члены краевого совета дают коллегам-экскурсоводам рекомендации по его улучшению, чтобы потом на всероссийском сайте можно было выставить уже полноценный туристический продукт, интересный, прежде всего, детской целевой аудитории.