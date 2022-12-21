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Состоялось первое заседание второго созыва Молодёжной избирательной комиссии
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "В системе молодёжных избирательных комиссий как раз такие ребята неравнодушные, активные и работают. И мы очень рады, что система молодёжных избирательных комиссий получила свой новый импульс развития. В этом году были сформированы новые составы молодёжных избирательных комиссий, и они из своего числа, собственно говоря, выбрали тех ребят, которые сегодня находятся в составе краевой Молодёжной избирательной комиссии".
Помимо первого заседания, для всех желающих прошло обучение по современным избирательным стандартам на региональном уровне и способах их реализации.
Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии России: "Должен сказать, что те идеи, которые рождаются в Пермском крае, та реализация федеральных целей и задач, нам всем очень импонирует. Давайте просто перечислим. Вот Игорь Сергеевич уже сказал, про центр общественного наблюдения, но, действительно, он один из лучших в стране.
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