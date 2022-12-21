В Прикамье обсудили вопросы поддержки одаренных детей

На заседании Совета представительных органов муниципальных образований Прикамья обсудили реализацию программы "Формирование комфортной городской среды" и развитие системы выявления и поддержки одаренных детей. Класс робототехники, школа олимпийской подготовки и ещё много направлений дополнительного образования есть в пермском центре «Муравейник». Дарья Карандаш выбрала интеллектуальное развитие.Дарья Карандаш: "Именно здесь я могу применять свои знания, которые получаю, на практике".Для поиска и обучения талантливых детей в Перми создан центр «Академия первых». На итоговом заседании представительных органов муниципальных образований Прикамья председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих отметил, что региональную практику допобразования необходимо распространить по всем территориям региона.Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: «Систему, выстроенную на краевом уровне, необходимо транслировать и на муниципальный. Талант и одаренность ребенка не зависит от места его проживания и финансового положения его родителей. Регион ставит перед собой задачу – обеспечить возможности всестороннего развития для детей из каждого уголка Прикамья».Инициативу поддержали председатели муниципальных дум. В регионе до 2024 года планируется в 101 школе открыть центры образования «Точка роста». Продолжают создавать профильные школы при вузах по направлениям: медицина, сельское хозяйство, инженерия.Антон Палкин, председатель думы Добрянского городского округа: "Необходимо создать аналогичные условия во всех муниципалитетах, потому что муниципалитеты все разные. Намечены планы как раз-таки, чтобы развивать муниципалитеты и давать такие возможности всем детям".Также на совете подвели итоги реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в этом году преобразили в регионе 244 объекта. Чайковский - один из лидеров по реализации федеральной программы. Почти полмиллиарда рублей было направлено на строительство и ремонт парков, скверов, а ещё реконструировали набережную.Михаил Шубин, председатель думы Чайковского городского округа: "Был реконструирован Северный пляж, была реконструирована территория за санаторием-профилакторием, обустроены волейбольные площадки".В следующем году будут действовать единые стандарты по созданию объектов в рамках нацпроекта. Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, необходимо, чтобы дворы, общественные территории, фасады зданий, вывески, ограждения были выдержаны в едином стиле. После совета представители дум приняли решение еще раз поднять вопрос уже на местном уровне. Народные избранники на местах ставят себе задачу по привлечению граждан к решению вопроса благоустройства общественных пространств.В рамках нацпроекта в следующем году в Прикамье планируется привести в порядок ещё 172 объекта — это как общественные, так и дворовые территории.