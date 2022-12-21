Депутаты утвердили бюджет краевой столицы на ближайшие три года

Депутаты Пермской городской Думы в окончательном чтении утвердили бюджет краевой столицы на ближайшие три года. Подчеркнуто, что работа была проделана грандиозная. В первую очередь, из-за инвестиционной составляющей казны, которая на этот раз выросла практически вдвое из-за предстоящего 300-летнего юбилея Перми. На городское благоустройство выделено порядка пяти миллиардов рублей, из которых половину дают бюджеты вышестоящего уровня. Более половины расходов бюджета занимает социальная сфера.Наталья Мельник, первый заместитель председателя Пермской городской Думы: "Я очень рада тому, что со следующего года у нас уменьшается дефицит бюджета. Сейчас он составляет около 3 млрд в 2022 году. В 2023-м уже планируется 2,5 млрд, а в 2024 и 2025 годах мы уже планируем выйти на профицит".Более половины расходов бюджета занимает социальная сфера. Думцам также предстояло обеспечить должным финансированием содержание новых объектов, возведенных недавно, и тех, что будут построены в ближайшие три года. А это парки, скверы, школы и другие общественные и социальные учреждения.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Он у нас сохраняет социальную направленность, это главное. Второе — наш бюджет устойчивый. Мы абсолютно понимаем где, откуда и как будут браться деньги на финансирование расходных обязательств. Мы понимаем особенность следующего бюджета, связанную с 300-летием города в 2023 году. Это, безусловно, накладывает особый отпечаток на прагматичность и продуманность главного финансового документа".