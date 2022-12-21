Депутаты утвердили бюджет краевой столицы на ближайшие три года
Более половины расходов бюджета занимает социальная сфера. Думцам также предстояло обеспечить должным финансированием содержание новых объектов, возведенных недавно, и тех, что будут построены в ближайшие три года. А это парки, скверы, школы и другие общественные и социальные учреждения.
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Он у нас сохраняет социальную направленность, это главное. Второе — наш бюджет устойчивый. Мы абсолютно понимаем где, откуда и как будут браться деньги на финансирование расходных обязательств. Мы понимаем особенность следующего бюджета, связанную с 300-летием города в 2023 году. Это, безусловно, накладывает особый отпечаток на прагматичность и продуманность главного финансового документа".
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