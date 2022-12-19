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Эксперты и ученые обсудили развитие водно-зеленого каркаса Перми и других городов →
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.12.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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