Эксперты и ученые обсудили развитие водно-зеленого каркаса Перми и других городов
Главной темой обсуждения стали вопросы формирования и развития водно-зеленого городского каркаса (ВЗГК) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью нацпроекта «Жилье и городская среда». ВЗГК – это совокупность естественных или искусственных природных объектов территорий, соединенных между собой растительным покровом и водоемами, включенными в городскую среду. К ним относятся скверы, парки, пруды и озера, реки и т.п. Основная задача каркаса – создание рекреационных зон, микроклимата города, улучшение экологии.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.12.2022
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