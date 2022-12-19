В новогоднюю ночь в Перми будет продлена работа общественного транспорта

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что 31 декабря работа общественного транспорта будет организована до 23:00. По поручению Главы Перми Алексея Дёмкина в новогоднюю ночь, 1 января, предусмотрена работа автобусных маршрутов №10, №14, №20, №32, №50, №53, №68, №77, а также трамвайных маршрутов №4, №7 и №12. Регулярные рейсы от начальных и конечных остановочных пунктов будут отправляться с 00:30 до 03:00. При этом, последние рейсы трамваев в депо «Балатово» отправятся от конечных остановок в период с 03:30 до 03:50.
Также в департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что 1 января общественный транспорт будет работать по сокращённому графику воскресного дня, со 2 по 8 января – по расписаниям выходного дня.
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