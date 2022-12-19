В СКР напоминают об угрозе обрушения снега и льда с крыш

В связи со снегопадами, неконтролируемым падением снега и наледи с выступающих частей зданий, следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю обратилось к жителям края, контролирующим органам и хозяйствующим субъектам, обеспечивающим содержание и благоустройство территорий, принять меры к исключению травматизма и гибели детей и взрослых."Гражданам необходимо быть более осмотрительными и осторожными. На улице держаться подальше от домов с нависающими сосульками и снегом, не парковать вблизи них автотранспорт. Помните, что ваша безопасность зависит, в том числе и от вас самих. Родители и педагоги, научите детей правилам поведения, позволяющим избежать получения травм, а также усильте за ними контроль", - говорится в тексте обращения на официальном сайте СУ СКР по Пермскому краю.Если Вам стали известны факты получения тяжкого вреда здоровью или гибели взрослого или ребенка, ненадлежащей работы лиц ответственных за обеспечение безопасности, повлекшей тяжкие последствия, сообщите о случившемся в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по телефону: 8 (342) 249-54-55, а также по телефону горячей линии «Ребенок в опасности»: 8-(342)-268-00-06.