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«Путь к святому Рождеству». Никольская ярмарка прошла в Кудымкаре
На ярмарочной площади Николу Зимнего встречают пирогами и «потчуют зиму» хлебом. По обычаю здесь и «Уральская кузня», и торговые ряды, а также песни и забавы, горячий чай. Старинная традиция народных гуляний в День святителя Николая Чудотворца оживает на радость прихожан и гостей Кудымкара.
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