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В Перми состоялся предновогодний забег Дедов Морозов и Снегурочек
Забеги Дедов Морозов уже традиционное мероприятие - с этого года после пандемии вновь проводится массово в парке Горького. Победители новогоднего соревнования получили подарки от Деда Мороза и возможность бесплатно прокатиться на Колесе обозрения.
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