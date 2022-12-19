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В Перми состоялся предновогодний забег Дедов Морозов и Снегурочек →
В Перми состоялся турнир памяти братьев Анатолия и Степана Михайловых
Андрей Михайлов, МСМК по боксу: "Турнир начинался как посвящённый ветеранам коллектива «Спутник» - это наш коллектив Кировского района, с давней историей, где тренером был Владимир Еговцев. Далее его ученики, мой отец и дядя, и плеяда ветеранов бокса советского спорта".
Рефери в ринге- ещё один пермяк. Уже в статусе мастера спорта- спортсмена, для усиления сборной уговорили переехать в Удмуртию.
Евгений Кочуров, МС по боксу, судья 1 категории: Понравился. Переговоры прошли с Пермским краем, что, жалко было отпускать, но отпустили, так и остался прославлять Удмуртский регион. Сейчас приехал на данные соревнования- повидаться с земляками, посмотреть класс и уровень мастерства".
Личное мастерство демонстрируют ведущие спортсмены краевых сборных от 13 лет и старше. Часть из них- прибыла из расположения национальной команды страны. И с жаром демонстрирует полученные навыки.
Пётр Павлов, почётный президент федерации бокса Пермского края, заслуженный тренер России, судья Международной категории АИВА: "На следующий год у нас большие планы - мы хотим провести в Перми один из этапов Кубка Победы. Это большие соревнования, многоэтапные. Затем уже готово положение, и буквально в марте мы проведём чемпионат Приволжского федерального округа".
Победителей предновогоднего турнира наградили в каждой из 13 весовых категорий. Главный приз- Кубок- общего зачёта достался сборной хозяев -пермякам.
До конца года состоится ещё один традиционный турнир - Первенство Перми. За призы Деда Мороза в ринге поборются юноши 12-13 лет.
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