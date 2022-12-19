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МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях
В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, обламывание веток деревьев, аварии в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:
1. Избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними;
2. При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
3. Водителям - соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
4. Пешеходам – соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.
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