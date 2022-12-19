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В Перми выпало 125% месячной нормы осадков
Все подрядные организации в городе работают круглосуточно. Так, для ликвидации последствий прошлого снегопада за сутки с 17 до 18 декабря на улицах города работало до 327 единиц техники и порядка 300 рабочих в дневное время, за прошедшие выходные вывезено более 50 тысяч кубометров снега. Всего с начала зимнего содержания – более 168 тысяч кубометров. Массовый вывоз собранного в валы снега производится, в основном, в ночное время, чтобы не затруднять движение транспорта.
Утром 19 декабря специалисты административно-технической инспекции Перми проводили проверки качества уборки улиц после воскресного снегопада.
В основном, нарушения связаны с недостаточной механизированной очисткой тротуаров и пешеходных переходов к началу массового движения пешеходов, зафиксировано отсутствие прометания тротуаров во всех районах города. Наибольшее количество нарушений выявлено в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах.
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