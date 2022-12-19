В Перми выпало 125% месячной нормы осадков

Пермь находится в зоне действия сильного циклона. В начале прошлой недели в городе выпало 37 мм осадков, или 77% от месячной нормы, высота снежного покрова увеличилась до 37 см. С воскресенья, 18 декабря, и в ночь на понедельник, 19 декабря, выпало 13 мм осадков. Всего в Перми за период с 9 по 19 декабря, то есть за 12 суток, выпало 59 мм осадков – около 125% от всей месячной нормы декабря. Отметим, что выпадение 1 мм снежных осадков эквивалентно приросту высоты снежного покрова на 1 см. Учитывая, что по прогнозам синоптиков осадки продолжатся во второй половине недели, декабрь 2022 года может превзойти аномально снежный декабрь 2013 года, когда выпало 80 мм осадков за месяц, сообщили в пресс-службе городской администрации.Все подрядные организации в городе работают круглосуточно. Так, для ликвидации последствий прошлого снегопада за сутки с 17 до 18 декабря на улицах города работало до 327 единиц техники и порядка 300 рабочих в дневное время, за прошедшие выходные вывезено более 50 тысяч кубометров снега. Всего с начала зимнего содержания – более 168 тысяч кубометров. Массовый вывоз собранного в валы снега производится, в основном, в ночное время, чтобы не затруднять движение транспорта.Утром 19 декабря специалисты административно-технической инспекции Перми проводили проверки качества уборки улиц после воскресного снегопада.В основном, нарушения связаны с недостаточной механизированной очисткой тротуаров и пешеходных переходов к началу массового движения пешеходов, зафиксировано отсутствие прометания тротуаров во всех районах города. Наибольшее количество нарушений выявлено в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах.