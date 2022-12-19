В Перми сгорел очередной дом на шоссе Космонавтов

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"На тушение пожара привлекались силы и средства от МЧС России в количестве 12 человек личного состава и 4 единиц техники. Локализация пожара в 10:18, ликвидация горения в 10:35. Горела кровля нежилого дома и надворные постройки на площади 50 кв. метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет", - рассказала Надежда Абиджба, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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