Завершено обновление музея-заповедника «Усолье Строгановское»

В Березниках завершено масштабное обновление музея-заповедника «Усолье Строгановское». Работы проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью нацпроекта «Жилье и городская среда», инфицированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Как рассказали в МинЖКХ Прикамья, напротив Спасо-Преображенского собора появились пешеходные дорожки, новое освещение, установлены стилизованные торговые ряды. Для детей обустроили площадки с игровыми комплексами в виде рассолоподъемной башни и варницы, также сделали места для отдыха. Кроме того, появилась концертная площадка-амфитеатр. В рамках озеленительных работ создан сад «Строгановское барокко».Проект преображения был разработан с учетом пожеланий жителей. Он стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Минстроя России в 2021 году.В администрации Березниковского округа добавили, что работы по преображению территории будут продолжены. В дальнейшем на пространстве комплекса планируется возродить «Господский сад», «Аптечный огород» на территории дома-музея Брагина, обустроить пляж в северо-западной части острова и спортивную зону. Кроме того, предусмотрено оборудование парковочных мест и установка остановочных павильонов.Общая стоимость проекта оценивается в 142 млн руб., из них федеральные средства составят 74 млн руб., оставшиеся – направят из регионального и местного бюджетов, а также привлекут внебюджетные источники.