Сегодня в Перми стартует «Ледовый сезон». В рамках проекта жители Перми смогут бесплатно посетить следующие муниципальные катки:Стадион «Юность» по адресу: улица Революции, 27, стадион «Гайва» по адресу: улица Карбышева, 52, стадион «Спутник» по адресу: улица Мензелинская, 12, спортивный комплекс «Победа» по адресу: улица Обвинская, 9, стадион «Молния» по адресу: улица Волховская, 26, каток у «Гознака» по адресу: улица Кавалерийская, 3а, стадион «Авангард» по адресу: улица Светлогорская,14, каток «Фаворит» по адресу: улица Репина, 69.Посещать катки можно по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00. При этом для бесплатного посещения катка на стадионе «Юность» необходима предварительная регистрация на сайте «Умный спорт». Для этого нужно выбрать дату посещения и записаться. При посещении катка нужно предъявить сформированный на сайте персональный QR-код.Кроме того, в Перми в этом сезоне залито порядка 60 катков в разных районах города.