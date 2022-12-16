← В Пермский край возвращаются интенсивные снегопады
Сегодня в Перми стартует «Ледовый сезон»
Стадион «Юность» по адресу: улица Революции, 27, стадион «Гайва» по адресу: улица Карбышева, 52, стадион «Спутник» по адресу: улица Мензелинская, 12, спортивный комплекс «Победа» по адресу: улица Обвинская, 9, стадион «Молния» по адресу: улица Волховская, 26, каток у «Гознака» по адресу: улица Кавалерийская, 3а, стадион «Авангард» по адресу: улица Светлогорская,14, каток «Фаворит» по адресу: улица Репина, 69.
Посещать катки можно по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00. При этом для бесплатного посещения катка на стадионе «Юность» необходима предварительная регистрация на сайте «Умный спорт». Для этого нужно выбрать дату посещения и записаться. При посещении катка нужно предъявить сформированный на сайте персональный QR-код.
Кроме того, в Перми в этом сезоне залито порядка 60 катков в разных районах города.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермский край возвращаются интенсивные снегопады
В Перми подвели итоги акции «Дни защиты от экологической опасности»
В Перми продолжается борьба с последствиями рекордных снегопадов
Частая причина аварий - занесенные снегом дороги
Пермяков приглашают на цирковое шоу "Империя львиц"
В пермском транспорте ежемесячно проводится до 19 тысяч проверок безбилетников
В Пермском крае введен ограниченный масочный режим
Сегодня зажгут огни на главной ёлке Пермского края
Возле Дворца им. Солдатова начали строить ледовый городок
В Прикамье подвели промежуточные итоги реализации национальных проектов
Добавить комментарий: