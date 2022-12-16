МЧС: в ТРК "Колизей Синема" произошло задымление

Сообщение о незначительном задымлении в ТРК "Колизей Синема" (г. Пермь) поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Пермскому краю в 17 час. 57 мин. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали в количестве 12 единиц техники и 40 человек личного состава. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировалось 200 человек. Погибших и пострадавших нет.
"В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина устанавливаются", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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