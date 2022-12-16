В Пермский край возвращаются интенсивные снегопады

В Пермский край возвращаются снегопады."Сильный снег снова выпадет в центральных и южных районах. Интенсивность составит от 10 до 20 мм за 12 часов. Высота снежного покрова будет стремительно нарастать. Особенно много снега будет к утру понедельника. Ночь на вторник будет существенно холоднее, чем накануне - если утром -4...-9, в Перми около -5, то к вечеру похолодает до -10...-15, по северу до -20, ночная температура по северо-востоку опустится до -25, в краевой столице -12...-14. В дальнейшем ожидается устойчивая, умеренная погода с небольшими осадками, и только к середине недели их интенсивность может увеличиться до умеренной. В дальнейшем ожидается очередная волна тепла", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды.