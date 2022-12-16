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В Перми подвели итоги акции «Дни защиты от экологической опасности»
В этом году в акции приняли участие 37 муниципалитетов Пермского края - более 3,5 тысяч предприятий и организаций. Силами участников приведено в порядок 837 км береговой полосы, обустроено около 150 родников и прудов, посажено почти миллион деревьев и кустарников.
Так, в Березниках в этом году не раз проводили субботники: чистили поймы рек, боролись с городскими свалками. Не зря - заняли первое место в своей номинации.
В целом, за все время проведения акции её участниками стали более 900 тысяч человек - более трети жителей всего края. Проведено около 13 тысяч эколого-просветительских мероприятий: семинары, тематические уроки, лекции, конференции и круглые столы. Основным координатором акции выступило Министерство природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края.
Для привлечения еще большего внимания к проблемам экологии и сохранения природного богатства в регионе с 2019 года проводится конкурс "Заповедное Прикамье". В этом году всю красоту родной земли попытались донести до зрителя фотохудожники. Лучших уже успели наградить, а их работы - часть большой выставки, которая гастролирует по всему краю.
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