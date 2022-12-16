Пермяков приглашают на цирковое шоу "Империя львиц"

Пермяков приглашают на сказочное шоу "Ёлка в цирке", где гвоздем программы станет аттракцион "Империя львиц".Дрессировщик Виталий Смолянец 26 лет занимается любимым делом. В 2025 году произошла страшная авария. Спасая жизни людей, Виталий остался без ног, но смог снова выйти на арену на протезах. Уже через год после аварии он со своим аттракционом "Империя львиц" собрал все награды всемирного фестиваля циркового искусства "Идол". Главный секрет успеха - в постоянной работе.Легендарный аттракцион "Империя львиц" станет подарком от Деда Мороза и Снегурочки в сказочном шоу "Ёлка в цирке". Новогодняя постановка создана специально для Перми. Работали над ней 5 режиссеров.На арену выйдут "принцесса" российского цирка Анастасия Новичкова с дрессированными собачками, дрессировщица обезьян и пони Инесса Исаева, эквилибрист Лауреат международных фестивалей циркового искусства Максим Минасов, воздушная гимнастка Екатерина Шустова. Ждет пермяков и уникальный номер «Острые ощущения» и клоунский дуэт Стелла и Арто. Отдельным номером в программе идет единственный в России «парад велофигуристов» под руководством Леонида Ткаченко. В Пермь они добирались из Магнитогорска - это почти 1000 км.Артисты цирка приехали в Пермь в воскресенье, сейчас полным ходом идут репетиции на сцене.Премьера на манеже пермского цирка состоится 17 декабря. Увидеть шоу можно будет до 15 января.