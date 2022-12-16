Частая причина аварий - занесенные снегом дороги

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В другом случае в кювет ушел легковой автомобиль. Помощь предложили сразу несколько автомобилистов. Общими усилиями машину из кювета извлекли.
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