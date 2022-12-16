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В пермском транспорте ежемесячно проводится до 19 тысяч проверок безбилетников
В частности, регулярно растёт количество проверок контролёрами и проводятся рейды с сотрудниками Росгвардии. Такие рейды, как правило, проводятся на тех направлениях, где фиксируется наибольшее количество безбилетных пассажиров. Так, с начала года количество проверок контролёрами выросло с 5 тысяч до 17-19 тысяч ежемесячно.
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