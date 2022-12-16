В Пермском крае введен ограниченный масочный режим

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пермском крае расценивается как неблагополучная. За 49 неделю в регионе зарегистрировано 25,9 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, эпидемический порог по итогам прошедшей недели превышен на 41,4%. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, в регионе нарастает активность вирусов гриппа, в структуре которых преобладает грипп А (H1N1)pdm(91,9%), что будет способствовать дальнейшему росту заболеваемости. Постановлением главного государственного санитарного врача по Пермскому краю определены противоэпидемические меры:- масочный режим введен для сотрудников и пациентов медицинских организаций (поликлиники и стационары), сотрудников организаций социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, детских домов, социально - реабилитационных центров для несовершеннолетних (далее организаций социального обслуживания);- до особого распоряжения ограничен допуск посетителей к лицам, проживающим в организациях социального обслуживания, ограничены посещения больных в стационарах.- в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обслуживания усилен дезинфекционный режим;- руководителям школ и организаций среднего профессионального образования Пермского края необходимо принимать решение о временном приостановлении образовательного процесса в классе (группе) в случае отсутствия по причине острых респираторных инфекций любой этиологии суммарно 20% и более детей, на срок не менее 7 дней. Аналогичные меры рекомендовано применять в дошкольных организациях.