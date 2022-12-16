В Прикамье подвели промежуточные итоги реализации национальных проектов
В этом году привели в нормативное состояние 11 мостов в 10 муниципалитетах Пермского края. На эти цели было выделено 700 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел заседание координационного совета, на котором подвели промежуточные итоги реализации национальных проектов. В этом году Прикамье вошло в топ-10 регионов России по выполненному объему работ в рамках дорожного строительства.
Сергей Вешняков, министр транспорта Пермского края: "Привели в нормативное состояние порядка 177 километров дорог".
Во время участия в нацпроекте «Демография» за три года в Прикамье построено 37 площадок ГТО, возвели ФОКи в Пермском округе и Индустриальном районе Перми, реконструировали стадионы в Гайве и Краснокамске.
Ирина Миусская, и.о. министра физической культуры и спорта Пермского края: "Планируется сделать три крупных объекта – стадион «Энергия», у которого в настоящее время стадия готовности 20%, это ледовая арена в Перми, Мотовилихинский район и физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Усть-Качка".
Пермский край - участник всех 13 национальных проектов, утвержденных Владимиром Путиным. Они направлены на создание комфортных условий для жизни во всем регионе.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Национальные проекты президентом и были созданы и инициированы, чтобы люди чувствовали улучшения. Если это получается, значит, мы на правильном пути".
Реализация национальных проектов будет продолжена и в 2023, и в 2024 годах.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Новый год — без долгов и с подарками
Синоптики объяснили розовое свечение над Пермью
Губернатор побывал с рабочим визитом в Добрянском округе
В Соликамске затопило Потемкинскую лестницу
В 120 домах Орджоникидзевского района отключат воду
В регионе планируется создать систему долговременного ухода
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.12.2022
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.12.2022
В школах Перми начинают устанавливать ёлки
Молодых и социальных предпринимателей поддержат грантами
Добавить комментарий: