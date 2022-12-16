В Прикамье подвели промежуточные итоги реализации национальных проектов

Работу нацпроектов в Пермском крае оценили на заседании координационного совета. Пермский край участвует во всех 13 нацпроектах, реализация которых будет продолжена и в 2023, и в 2024 годах.Новый мост откроют 22 декабря. Это один из самых крупных и дорогих проектов, реализуемых в формате государственно-частного партнерства в регионе. На его реализацию привлекли средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а еще благодаря нацпроекту восстанавливают мосты на территории всего региона.В этом году привели в нормативное состояние 11 мостов в 10 муниципалитетах Пермского края. На эти цели было выделено 700 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел заседание координационного совета, на котором подвели промежуточные итоги реализации национальных проектов. В этом году Прикамье вошло в топ-10 регионов России по выполненному объему работ в рамках дорожного строительства.Сергей Вешняков, министр транспорта Пермского края: "Привели в нормативное состояние порядка 177 километров дорог".Во время участия в нацпроекте «Демография» за три года в Прикамье построено 37 площадок ГТО, возвели ФОКи в Пермском округе и Индустриальном районе Перми, реконструировали стадионы в Гайве и Краснокамске.Ирина Миусская, и.о. министра физической культуры и спорта Пермского края: "Планируется сделать три крупных объекта – стадион «Энергия», у которого в настоящее время стадия готовности 20%, это ледовая арена в Перми, Мотовилихинский район и физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Усть-Качка".Пермский край - участник всех 13 национальных проектов, утвержденных Владимиром Путиным. Они направлены на создание комфортных условий для жизни во всем регионе.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Национальные проекты президентом и были созданы и инициированы, чтобы люди чувствовали улучшения. Если это получается, значит, мы на правильном пути".Реализация национальных проектов будет продолжена и в 2023, и в 2024 годах.