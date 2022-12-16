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Возле Дворца им. Солдатова начали строить ледовый городок
Напомним, открытие главного ледового городка в 68-м квартале эспланады запланировано на 28 декабря. В этом году ледовый комплекс символично будет связан с 300-летием Перми, которое город отпразднует в 2023 году. Так, объекты будут посвящены значимым для истории Перми людям – Василию Татищеву, Екатерине Великой и другим. В комплекс войдут и скульптурные композиции для фотографирования. Также в ледовом городке впервые после коронавирусных ограничений расположатся горки, которые будут посвящены различным периодам развития Перми и значимым местам города. Также ледовые городки с горками откроются в каждом районе Перми.
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