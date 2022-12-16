Возле Дворца им. Солдатова начали строить ледовый городок

Возле Дворца им. Солдатова началось строительство ледового города. На площади появятся ледовые объекты «Лабиринт», «Покатушка», «Чаша с медведем». Также запланировано ледовое ограждение фонтанов, будут построены ледовые горки. Входная группа будет оформлена в тематике «Пермь-300» в честь предстоящего юбилея города. Открытие ледового городка запланировано в конце декабря.Напомним, открытие главного ледового городка в 68-м квартале эспланады запланировано на 28 декабря. В этом году ледовый комплекс символично будет связан с 300-летием Перми, которое город отпразднует в 2023 году. Так, объекты будут посвящены значимым для истории Перми людям – Василию Татищеву, Екатерине Великой и другим. В комплекс войдут и скульптурные композиции для фотографирования. Также в ледовом городке впервые после коронавирусных ограничений расположатся горки, которые будут посвящены различным периодам развития Перми и значимым местам города. Также ледовые городки с горками откроются в каждом районе Перми.