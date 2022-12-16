В Новый год — без долгов и с подарками

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← Синоптики объяснили розовое свечение над Пермью
В Прикамье подвели промежуточные итоги реализации национальных проектов →
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14.12.2022 в 17:00
14.12.2022 в 14:40
30.11.2022 в 14:44
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06.10.2022 в 09:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.12.2022
МЧС: в ТРК "Колизей Синема" произошло задымление
Сегодня в Перми стартует «Ледовый сезон»
В Пермский край возвращаются интенсивные снегопады
В Перми подвели итоги акции «Дни защиты от экологической опасности»
В Перми продолжается борьба с последствиями рекордных снегопадов
Частая причина аварий - занесенные снегом дороги
Пермяков приглашают на цирковое шоу "Империя львиц"
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.12.2022
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В 120 домах Орджоникидзевского района отключат воду
В регионе планируется создать систему долговременного ухода
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