Футбол на льду и хоккей в валенках. В Перми пройдет фестиваль зимних видов спорта

Перед Театром-Театром начали возводить каток, который станет эпицентром фестиваля зимних видов спорта. Покататься на коньках здесь можно будет с 25 декабря. Желающие смогут сделать это и в новогоднюю ночь - катание будет бесплатным, но по предварительной регистрации на портале "Умный спорт". Подготовка стала одной из тем на заседании правительства Пермского края. Кроме непосредственно катаний, пермяков ждут различные мастер-классы, всего в программе фестиваля 24 мероприятия, участие в которых смогут принять и взрослые, и дети."Футбол на льду, хоккей в валенках - наша задача максимально показать населению, что есть разные зимние активности, не только классические форматы, как лыжные гонки и катание на коньках. Есть много разнообразных форматов", - рассказала Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края.