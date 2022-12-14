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Футбол на льду и хоккей в валенках. В Перми пройдет фестиваль зимних видов спорта
"Футбол на льду, хоккей в валенках - наша задача максимально показать населению, что есть разные зимние активности, не только классические форматы, как лыжные гонки и катание на коньках. Есть много разнообразных форматов", - рассказала Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края.
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