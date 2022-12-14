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Молодых и социальных предпринимателей поддержат грантами
По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в этом году грантовый фонд конкурса увеличен до 42 млн руб., в следующем планируется заложить уже 65 млн руб. Это позволяет поддержать большее количество предпринимателей и реализовать их социально значимые инициативы.
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